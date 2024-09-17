Borusan’dan Dev Yatırım: Sektörde Bir İlki Gerçekleştirdi

Borusan, yenilikçi bir yatırıma imza attı. Şirket, yapay zekayı otomotiv sektörüne entegre eden Almanya merkezli DC Connected şirketine yatırım yaptı.

Kaynak: Milliyet

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Borusan’dan Dev Yatırım: Sektörde Bir İlki Gerçekleştirdi - Resim: 1

Sektörde 80. yılını kutlayan Borusan, inovatif girişimlere yatırım yapma hedefiyle geçen yıl kurduğu kurumsal girişim sermayesi Borusan Ventures aracılığıyla ilk yatırımını gerçekleştirdi. Borusan Ventures, ilk yatırımını Almanya merkezli DC Connected şirketine yaparak, yapay zekayı otomotiv sektörüne entegre eden bu girişimi destekledi.

Kaynak: Milliyet

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