Borsayı Sallayan Davada 10 Tahliye

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde usulsüzlük ve fiyat manipülasyonu gerçekleştirdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 41 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında Nihat Özçelik'in de bulunduğu 13'ü tutuklu 33 sanık ve taraf avukatları katıldı.

'BAŞIMIZA NE GELDİYSE KISKANÇLIKTAN GELDİ'

Kimlik tespitlerinin ardından duruşmada ilk savunmayı yapan sanık Nihat Özçelik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına muhalefetle suçlandığını ancak hakkında doğrudan bir SPK suç duyurusu bulunmadığını iddia etti. Dosyadaki kara para iddialarına yönelik sistem savunması yapan Özçelik şöyle konuştu:

"Borsada kara para mı aklanır? Para sistemin içindeyse içindedir. Kara para dışarıdadır, sistemin içine sokmak için yaparsın onu. SPK 14 kişiyi ihbar etmiş, dosyada 40 kişi var. Investco Holding halka açılırken yüzde 10 hisse aldım. O günden sonra başıma gelmeyen kalmadı. Neden? Kıskançlıktan."

Sanıklardan Mustafa Ünal'ı manipülatif işlemler için yönlendirdiği iddialarını reddeden Özçelik, kendisinin sadece şirket alım-satımı ve halka arz süreçleriyle ilgilendiğini öne sürerek tahliyesini ve şirketleri üzerindeki kayyum kararının kaldırılmasını talep etti.

10 SANIĞA TAHLİYE

Diğer sanıkların ve müdafi avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme hakimi ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Cem Özçelik, Fazıl Doğan, Hasan Göçmen, Hüseyin Demir, Levent İbrahim Papaker, Mesut Çilingir, Doğan Gökesmer ve Mustafa Arslan'ın tahliyesine karar verdi.

Davanın merkezindeki isimler olan Nihat Özçelik, Mustafa Ünal ve Reha Çırak'ın ise üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Eksik evrakların tamamlanması ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi.

Kaynak: AA