Bornova'da Ulaşım Seferberliği

Pınarbaşı'nın merkezinden Kemalpaşa Caddesi’ne uzanan Pınar Caddesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Eşki,caddenin Bornova’nın en işlek yollarından biri olduğunu belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli izinleri alarak, yaklaşık 10 gün sonra Pınar Caddesi’ni baştan sona asfaltlayacağız. Pınarbaşılı vatandaşlarımıza modern ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Eşki, asfaltlama çalışmalarının sadece Pınar Caddesi ile sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, “Gürpınar Mahallesi’nde, 7.100’lü sokaklar olarak bilinen tamamen toprak yollarda da asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Amacımız, Bornova’daki tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı ulaşım olanakları sağlamak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA