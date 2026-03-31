Borcu Olanlar Dikkat! SGK Süreyi Uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu, sistem altyapısındaki gecikmeler nedeniyle bugün son ödeme günü olan borçların ödeme süresini 7 Nisan 2026’ya kadar uzattı.

Borcu Olanlar Dikkat! SGK Süreyi Uzattı
Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP) altyapısında yaşanan erişim gecikmeleri nedeniyle önemli bir karar aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, sistemde yürütülen güncelleme çalışmaları sırasında bazı hizmetlere erişimde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Bu nedenle son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olan tüm SGK borçlarının ödeme süresi 7 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar uzatıldı.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Uzatma kararı; sigorta prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme kapsamındaki ödemeler, borçlanma ve ihya işlemleri dahil olmak üzere geniş bir alanı kapsıyor. SGK, bu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içinde sayılacağını ve gecikme cezası ya da zammı uygulanmayacağını bildirdi. Ayrıca prim teşvik ve desteklerden yararlanmanın devamı açısından ödemelerin belirtilen tarihe kadar yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Özkan Yalım Görevden Uzaklaştırıldı Özkan Yalım Görevden Uzaklaştırıldı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Görenler Şok Oldu! Cami Tuvaletinde... Görenler Şok Oldu! Cami Tuvaletinde...
Bursa Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama
Manisa'da Aile Katliamı: Sabaha Karşı 4 Kişilik Aileyi Öldürdü! İşte Kan Donduran Olayın Ayrıntıları Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü
Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor? Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?
'Gerçek Vaad 4' Operasyonunda 88’inci Dalga: İran, ABD ve İsrail'e Ait Askeri Üsleri Hedef Aldı İran, ABD ve İsrail'e Ait Askeri Üsleri Hedef Aldı
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı