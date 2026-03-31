Borcu Olanlar Dikkat! SGK Süreyi Uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP) altyapısında yaşanan erişim gecikmeleri nedeniyle önemli bir karar aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, sistemde yürütülen güncelleme çalışmaları sırasında bazı hizmetlere erişimde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Bu nedenle son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olan tüm SGK borçlarının ödeme süresi 7 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar uzatıldı.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Uzatma kararı; sigorta prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme kapsamındaki ödemeler, borçlanma ve ihya işlemleri dahil olmak üzere geniş bir alanı kapsıyor. SGK, bu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içinde sayılacağını ve gecikme cezası ya da zammı uygulanmayacağını bildirdi. Ayrıca prim teşvik ve desteklerden yararlanmanın devamı açısından ödemelerin belirtilen tarihe kadar yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi