Borç Aldığı Arkadaşını Bıçakladı

Bursa'da bir kişi, 10 bin lira borç aldığı arkadaşını aralarında çıkan alacak verecek meselesi tartışmasında bıçakladı. Daha sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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Borç Aldığı Arkadaşını Bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Murat K.(50) Ve Süleyman Ç.(56) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K.(50) elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.(56)’yi defalarca yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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