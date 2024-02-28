Bora Gezmiş: İstanbul seçimlerinde halkın ittifak kuracağına inanıyorum

6 Mayıs 1972'de idam edilen 68 kuşağının gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, kardeşinin doğum gününde açıklamalarda bulundu.

Kardeşinin 77. doğum gününde birçok mesaj aldığını aktaran Bora Gezmiş, yerel seçimlerle ilgili olarak "İstanbul demek Türkiye demek, yerel yönetimi de muhalefet kaybederse iktidarın önünde hiçbir engel kalmayacak. Ben İstanbul seçimlerinde partiler kurmasa da halkın ittifak kuracağına inanıyorum. Bu iktidarın tutumuna karşı tüm cephelerin bir ittifak yapacağını düşünüyorum. Yalnız Kürtlerle değil, halk içinde ittifak olacağını düşünüyorum. Vatandaş paralı asker değil" diye konuştu.

Deniz Gezmiş'in gerçekçi biri olduğunu söyleyen Bora Gezmiş, "Deniz Gezmiş yaşasaydı, kendisine en yakın kazanacak adaya oy verirdi" dedi.

'MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETLERİ BİLE BU KADAR BASKICI DEĞİLDİ'

Mevcut hükümetin, 1975 ve 1977 yıllarında kurulan "Milliyetçi Cephe" hükümetlerinden daha baskıcı olduğunu belirten Bora Gezmiş, 31 Mart yerel seçimlerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Gezmiş, "Biz o günleri de yaşadık, hükümet Milliyetçi Cephe döneminde bile bu kadar baskıcı değildi. Siyasi iktidar olarak hükümetteler, bir de yerel yönetimleri de ele geçirilirse önlerinde hiçbir engel kalmayacak" ifadelerini kullandı.

'HERKES TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNÜP OY ATMALI'

İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bora Gezmiş, "İstanbul demek Türkiye demek, Ekrem İmamoğlu ve CHP kazanırsa hiç bu kadar baskıcı bir rejim olmaz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısına kimse çıkamaz. Herkes geleceğini Türkiye'yi düşünüp ona göre oy kullanmalı. Bu çok önemli, özellikle İstanbul çok önemli" dedi.