Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Çıkışında Kaza

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir kamyonet, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışındaki bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle tünel çıkışı bir süre trafiğe tamamen kapatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, sabah saatlerinde Şişli, Bomonti- Dolmabahçe Tüneli'nin Bomonti çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FC 5975 plakalı bir kamyonet virajı döndüğü esnada şoför Doğukan A.’nın hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaygan zemininde etkisiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Çıkışında Kaza - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan şoför Doğukan A. kendi imkanları ile kamyonet içerisinden çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Kazanın olduğu yolu trafiğe kapattı. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Trafik kazası
Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan META'ya 5 Milyon TL İlan Cezası Bakanlıktan META'ya 5 Milyon TL İlan Cezası
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
16 Yıllık Sis Perdesi Topuk Kanıyla Aralandı: Çöp Konteynerine Bırakılan Bebek Dosyası Aydınlatıldı Çöp Konteynerine Bırakılan Bebek Dosyası Aydınlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama
Resmi Gazete'de Yayımlandı! İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem
Milyonların Gözü Bu Rakamlarda: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti
Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi: Kredi Kartlarını Otomatik Yazılımla Patlatacaklardı Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi
16 Yıllık Sis Perdesi Topuk Kanıyla Aralandı: Çöp Konteynerine Bırakılan Bebek Dosyası Aydınlatıldı Çöp Konteynerine Bırakılan Bebek Dosyası Aydınlatıldı