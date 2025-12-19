Bomba Düştü Sandı, 3 Günlük Korku Böyle Bitti... Gerçek Ortaya Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen İHA, jandarma tarafından incelemeye alındı. İHA'nın düştüğünü gören vatandaş, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım, ardından çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten" dedi.

Son Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'ndeki araziye düşen insansız hava aracı (İHA) ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek alanı korumaya alan ekipler, hava aracının düştüğü noktada ve çevresinde detaylı teknik inceleme başlattı.

'ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞTÜ'

İHA'yı bulan İsmail Bayhan, hava aracının çarşamba günü düştüğünü söyleyerek, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım. Tam şuraya çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Vız vız ses geliyordu. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten. Korktuğum için kimseye söylemedim. Kimse gelip almayınca bugün muhtara söyledim. Muhtar da gelip baktı, o da ekiplere haber verdi" dedi.

Çubuklubala Mahalle Muhtarı Muharrem Kaymaz ise yaptığı açıklamada, "İsmail amcamız çarşamba günü saat 11.00 sıralarında bahçesine giderken bir cismin uçtuğunu, biraz bekledikten sonra ise düştüğünü görüyor. Yanına yaklaşamıyor tabii korkudan. Belki sahibi alır diye haber de vermiyor, korktuğundan dolayı. Bugün durumu bize bildirdi, durumu anlattı. Bizde yetkililere haber verdik. Şuanda burada incelemeler yapılıyor, gereken çalışmalar yürütülüyor, detayları bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

