Bolu'daki Yangın Faciasında Otelin İçi İlk Kez Görüntülendi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın faciasının yaşandığı otelin içi ilk kez görüntülendi. Görüntülerde otelin harabeye döndüğü görülüyor.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgeye gitti.

Tüm Türkiye'yi sarsan yangın faciasında otelin içi görüntülendi. Görüntülerde otelin tamamen yandığı ve adeta bir enkaza dönüştüğü görüldü.

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Kaynak: İHA

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