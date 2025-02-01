Bolu'daki Yangın Faciasında 'Hakaret' Tutuklaması

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak hakaret eden şahıslardan birinin tutuklandığı bildirildi.

Bolu'daki Yangın Faciasında 'Hakaret' Tutuklaması

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasının ardından, hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak hakaret ettiği belirlenen zanlılardan biri tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST

Hakimlik, otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen M.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Ocak'ta da 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

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Kaynak: AA

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