Bolu'daki Yangın Faciası İçin CHP Harekete Geçti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Otelde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, büyük bir kısmı ahşap otel için çökme uyarısı yapıldı. Bölgedeki ekipler, önlemlerini artırırken vatandaşların otele yaklaşmasına izin verilmiyor.

CHP'DEN HEYET GİDECEK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını ile ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığındaki heyette; Bolu Milletvekili Türker Ateş, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Düzce Milletvekili Talih Özcan ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent yer alıyor.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığındaki Heyet yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.

ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI

Özgür Özel, yangında hayatını kaybedenler için de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Özel yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.