Bolu'daki Orman Yangınında 3'üncü Gün: Söndürme Çalışmaları Sürüyor, 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınları 12 farklı noktadan 3’e indirildi. Anızdan çıktığı değerlendirilen yangınlar sebebiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yerleşim alanlarının tehdit altında olmadığını söyledi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Bolu'daki Orman Yangınında 3'üncü Gün: Söndürme Çalışmaları Sürüyor, 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinde ormanda başlayan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Söndürme çalışmalarının devam edildiğini söyleyen Polat, "Hem memleketimize hem de Bolu ve Göynük halkına geçmiş olsun. Göynük'te ortaya çıkan orman yangınında 3'üncü güne girmiş bulunmaktayız. Sarp ve dik araziler, insan unsurunun dahi ulaşmasının mümkün olmadığı, sık ormanların yer aldığı arazide yangını söndürmek için büyük mücadele veriyoruz. Bahsettiğim alan çevresi 30 kilometreye yaklaşan içerisinde farklı noktalarda yerleşim, fabrikalar ve tesisler olan bir yer. Bu işimizi zorlaştıran unsurlardı ve yangının söndürme süresini uzatan sebeplerin başında geliyordu. Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3. gün itibariyle bu noktayı 3'e indirmiş bulunmaktayız. Diğer noktalarda yangın söndürülmüş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmıştır. Bu sevindirici bir durum. Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibariyle yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz. Çünkü bölgenin ağaç yapısı kara çam ağırlıklı, yüksek enerjiyle yanan, sürprizler yapabilen ağaç türü. Bu vesileyle henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz” diye konuştu.

Bolu'daki Orman Yangınında 3'üncü Gün: Söndürme Çalışmaları Sürüyor, 2 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

"3 GÜN İÇERİSİNDE DEĞİŞİK SAYILARDA DEVAM ETTİ"

Hava araçlarının su temini noktasında hiçbir sorun yaşamadıklarını söyleyen Polat, "Su kaynağımız bölgeye çok yakındır. Suyu Sünnet Göleti'nden temin ediyoruz, bu avantajdır. Başlangıçta 11, 12, 13'lere kadar çıkan hava aracı desteğimiz 3 gün içerisinde değişik sayılarda devam etti. Yangın alanının çok geniş olması, birbirini görmeyen alanlarda bulunması da diğer tarafta çalışan hava aracının bu taraftan görülmemesi sanki hava aracı eksikliği varmış gibi bir spekülasyonlar oluşturuldu. Kesinlikle bu doğru değildir. Devletimiz bütün imkanlarıyla çalışmalara devam ediyor. Türkiye'mizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlarla da cansiparane mücadele ettiğimiz için bu yangının gerektirdiği sayıda hava aracını intikal ettirmiş ve çalıştırmış bulunmaktayız. Hava araçlarımız gün batımı ile birlikte çalışamayacak ama umarım yarın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına da katılacaklar" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR YERLEŞİM YERİMİZİ YANGIN TEHDİT ETMEMEKTEDİR"

Yerleşim yerinin güvence altına alınmasıyla ilgili çalışmaların 3 günde devam ettiğini açıklayan Polat, "Hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir. Her geçen gün daha da rahatlatılmıştır. Çünkü bizim amacımız ilk önce yerleşim yerinin korunması, insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, özellikle ticari müesseselerimizin zarar görmemesi üzerine kurulmuştu. Sarp arazide ilk yapabileceğimiz şey buydu. Bununla da başarılı olduk. Şu anda hiçbir yerleşim yerimizi yangın tehdit etmemektedir" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki Orman Yangınında 3'üncü Gün: Söndürme Çalışmaları Sürüyor, 2 Kişi Tutuklandı - Resim : 2

"ŞU AN İTİBARİYLE ZARAR GÖREN EVİMİZ YOK"

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise, "Bazı haber sitelerinde ‘Göynük'te evler yandı, ağır hasarlı evler var, hayvanlar zarar gördü, telef oldu' şeklinde haberler var. Böyle bir durum kesinlikle yok. Nereden bunları öğrenmişler, nasıl açıklama yapmışlar, onu da anlamakta zorluk çekiyoruz. Şu an itibariyle zarar gören evimiz yok. Hayvanlarla ilgili herhangi bir şey yok. Tedbir anlamında tüm tedbirler alınmış. Her yerde yeterli araç gerecimiz var. Jandarma, AFAD, orman personeli her tarafı sıkı şekilde tutuyoruz. Çok şükür bu saate kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonra da kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alırız" dedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Ajanslar

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