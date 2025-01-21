Bolu’daki Facia Büyüyor! Üç Bakan Bolu’ya Gidiyor

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 234 civarında kişinin kaldığı 12 katlı otelde gece 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüye yangın sabah saatlerinde de devam etti.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ilk belirlemelere göre, yangının restoran katında çıktığını söyledi. Can pazarının yaşandığı faciada, resmen can pazarı yaşandı. Yangından kaçmak isteyenler çarşaflarla aşağı inmeye çalıştı.

32 KİŞİ YARALI, 10 KİŞİ ÖLDÜ

Feci yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgede sahra hastanesinin kurulduğu öğrenildi.

ÜÇ BAKAN BOLU'YA GİDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, yangının çıktığı otelde incelemelerde bulunmak için Bolu'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Kaynak: AA