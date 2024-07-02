Bolu'da zincirleme kaza... Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı

Bolu'da can pazarı yaşandı. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Bolu'da zincirleme kaza... Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde Sanayi Yan Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Ö. yönetimindeki 34 F 8204 plakalı BMW marka otomobil, Sanayi Yan Yol Kavşağı'ndan karşıya geçmek isteyen Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 439 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil ortadan ikiye bölündü. Tofaş'ın hemen arkasından gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ve Yılmaz A. idaresindeki 81 DM 596 plakalı araç kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobilden yola savrulan Engin Gökdemir'in olay yerinde, Sabri Gökdemir ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu'da zincirleme kaza... Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı - Resim : 1

Kazada Ünal K., İbrahim Ö. ve Özay Ö. yaralandı. 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kazada D-100 kara yolunun iki istikamete gidişi de kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından Engin Gökdemir'in cansız bedeni incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu Trafik kazası
Feci kazada TIR alev aldı: Sürücü yanarak hayatını kaybetti Feci kazada TIR alev aldı: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü
Sakin şehir denilince Türkiye'de akla gelen ilk ilçe... Kiralayacak ev kalmadı Sakin şehir denilince Türkiye'de akla gelen ilk ilçe... Kiralayacak ev kalmadı
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!