Bolu'da Yanan Ormanlarda Yol ve Yeşillendirme Çalışması

Bolu'da 15 Ağustos'ta çıkan ve 3 günde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören yaklaşık 3 bin 300 hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
Bolu'da Yanan Ormanlarda Yol ve Yeşillendirme Çalışması

Göynük ilçesi Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı, Türkiye'nin 24 kentinden orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan yüzlerce ekip, havadan da yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleyle yangın 3 günde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre Göynük'te 3 bin 300 hektar alan zarar gördü.

Bolu'da Yanan Ormanlarda Yol ve Yeşillendirme Çalışması - Resim : 1

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra iş makineleriyle orman yollarının onarım işlemleri de sürüyor. Toplam 40 kilometre yeni yol ve 48 kilometre büyük onarım programlarının tamamlanmasının ardından, yanan alanların ağaçlandırılıp bölgenin tekrar yeşillendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Dedeler ve Alançayı Orman İşletme şefliklerinde yürütülen yeni yol etüt çalışmalarının, büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Bolu'da Yanan Ormanlarda Yol ve Yeşillendirme Çalışması - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü
Su Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı Su Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayarak Öldürmüştü: İstenen Ceza Belli Oldu Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayarak Öldürmüştü: İstenen Ceza Belli Oldu
Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda