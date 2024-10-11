Bolu'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kaza, Çaydurt bölgesi Çatakören köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatakören köyü yakınlarında Aykut D. yönetimindeki 14 DC 388 plakalı kamyon ile Abdurrahim A. 06 DS 1921 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahim A. araçta sıkışarak yaralandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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