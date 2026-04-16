Bolu'da Ortaokulda Alarm: Öğrencinin İnfaz Listesi Ortaya Çıktı! 'Ben de Boş Değilim, PUBG Oynadım'

Bolu'da okul müdürü ve 9 arkadaşına yönelik "okul saldırısı" düzenleyeceği yönünde WhatsApp grubunda tehdit içerikli ses kayıtları paylaşan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi A.M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin ses kaydında, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" dediği ortaya çıktı.

Bolu'da Ortaokulda Alarm: Öğrencinin İnfaz Listesi Ortaya Çıktı! 'Ben de Boş Değilim, PUBG Oynadım'
Edinilen bilgiye göre olay, kentteki bir ortaokulda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi yabancı uyruklu A.M.A., son günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına atıfta bulunarak, sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir WhatsApp grubunda çeşitli ses kayıtları paylaştı. İddiaya göre A.M.A., bu kayıtlarda okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini tek tek sayarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

'BEN DE BOŞ İNSAN DEĞİLİM PUBG OYNADIM'

Diğer öğrenciler ve veliler arasında endişe oluşturan ses kayıtlarında, şüpheli çocuğun diğer illerdeki saldırıları gerçekleştirenleri överek, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Öte yandan şüpheli A.M.A.'nın daha önce de 'akran zorbalığı' yaptığı gerekçesiyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

TELEFONUNA EL KONULDU

Velilerin ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ve odasında arama yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el koydu.

VELİLER İFADEYE ÇAĞIRILDI

Gözaltına alınan 13 yaşındaki A.M.A.'nın Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki pedagog eşliğindeki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında, WhatsApp grubunda bulunan diğer öğrencilerin velileri de gece saatlerinde polis merkezine davet edilerek ifadelerine başvuruldu.

Kaynak: İHA

