Bolu'da Lüks Otomobil Kontrolden Çıkıp Kara Saplandı

Bolu'da bir lüks otomobil Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Karlı alana saplanan otomobilde yaralanan olmadı.

Bolu'da Lüks Otomobil Kontrolden Çıkıp Kara Saplandı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Sarıalan Yaylası mevkisinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KGV 971 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. Karlı alana saplanan lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yol kenarında bekleyen aracın oto kurtarıcı yardımıyla bölgeden kaldırılması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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