Bolu’da Korkutan Yangın: Ekipler Seferber Oldu

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Yangın, Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına arazözler, şirketlere ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Yangına hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına müdahale için 30 araç ve 125 personelin görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, çalışmalarda 3 helikopter ve 1 dron kullanıldığı, ayrıca 1 arazöz, 1 loader ve 1 dozerin söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Mobil baz istasyonlarının da hazır bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, yangına müdahale ve kontrol altına alma çalışmalarının ekipler tarafından aralıksız ve koordineli şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA