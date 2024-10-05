Bolu'da Kamyonet ile Traktör Çarpıştı: Yaralılar Var

Bolu'da köy yolunda bir traktörle kamyonetin çarpıştı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da Kamyonet ile Traktör Çarpıştı: Yaralılar Var

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran Köyü mahalle yolu içerisinde meydana geldi. Süleyman Ö. idaresindeki 14 AK 650 plakalı kamyonet ile Arif G. yönetimindeki traktör çarpıştı.

Meydana gelen kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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