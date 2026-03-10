Bolu'da İrtikap Soruşturmasında Yeni Gelişme

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında ev hapsi cezası verilen Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ın ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Son Güncelleme:
Bolu'da İrtikap Soruşturmasında Yeni Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatılmıştı.

TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Tanju Özcan, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız’a verilen ev hapsi cezasının kaldırıldığı öğrenildi.

Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırılmıştı! Bolu Belediyesi Başkanvekili Belli OlduTanju Özcan Görevden Uzaklaştırılmıştı! Bolu Belediyesi Başkanvekili Belli OlduGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
24 İlde 'Siber Suç' Operasyonu: 162 Tutuklama 24 İlde 'Siber Suç' Operasyonu! 162 Kişi Tutuklandı
Sağlıkta Bir Devir Daha Sona Eriyor: Artık Tek Tıkla Ulaşabileceksiniz Sağlıkta Bir Devir Daha Sona Eriyor: Artık Tek Tıkla Ulaşabileceksiniz
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız
AYM Başkanvekiliğine İrfan Fidan Seçildi AYM Başkanvekiliğine İrfan Fidan Seçildi
MSB Duyurdu: Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırıldı Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırıldı
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'den Kötü Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'den Kötü Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı