Bolu'da İrtikap Soruşturmasında Yeni Gelişme

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatılmıştı.

TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Tanju Özcan, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız’a verilen ev hapsi cezasının kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA