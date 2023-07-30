Bolu’da gizemli kazı: Köylüler konuştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü mevkiinde bir adli soruşturma kapsamında başlatılan kazı çalışması gündemdeki yerini koruyor.

Hasan ve Yaşar Toy çiftine ait arazide Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında 26 Mayıs tarihinde başlayan kazı 2 aydır sürüyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 20 madenci bölgeye getirildi. Arazide bulunan ahırın içerisinde başlatılan kazı çalışmalarında geride kalan 2 aylık süreç içerisinde yerin yaklaşık 16 metre derinliğine kadar inildiği belirtildi.

'LAHİT MEZARLARA RASTLANMIŞTI'

ANKA'nın haberine göre köylülerden Rahmi Kavi, “Kazı yapıldığını bizde duyduk. Ama içeriği hakkında bir bilgim yok. Defineden bahsediliyor. Kimileri terörle alakalı şeyler arandığını söylüyor. Kimileri altında bir şehir olduğundan söz ediyor. 90 yıllarda o bölgede yol çalışması yapılırken lahit mezarlara rastlanmıştı” dedi.

Bir başka köylü İskender Beşlioğlu ise, “Valla define arıyorlar diyorlar ama başka şey mi arıyorlar bilmiyoruz. Görmeyince bir şey diyemiyoruz. 90’lı yıllarda Karayolları orada çalışma yaparken boş mezarlar çıkmıştı. İçi boş bir mezardı. Burayı 2 aydır kazıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA