Bolu'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı

Kaza, Kuzuören Dağlı köyü yakınlarında M.Ö. yönetimindeki 59 KS 104 plakalı otobüsün, M.A.’nın kullandığı 63 AEV 732 plakalı TIR'a çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 6’sı yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu’daki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışmayan diğer yolcular ise bölgeye yönlendirilen başka bir otobüse aktarılarak yolculuklarına devam etti.

Kazanın ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA