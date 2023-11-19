Bolu'da eğitime ara

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu'da eğitime ara

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkili olurken; kimi kentlerde eğitime ara veriliyor.

BOLU'DA EĞİTİME ARA

Bolu Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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