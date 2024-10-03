Bolu'da Ahşap Evde Korkutan Yangın

Bolu’da iki katlı ahşap evde çıkan baca yangını korkuttu

Bolu'da Ahşap Evde Korkutan Yangın

Bolu’da iki katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü.
Yangın, Yeniçağa ilçesi Gölbaşı köyünde iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hane sahipleri tarafından evin bacasından yükselen yoğun dumanlar fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine kısa süre içerisinde Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkan baca yangınına müdahale edildi. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı ahşap evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi.

Kaynak: İHA

NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
Erzurum'da Alevler 2 Evi Küle Dönüştürdü Erzurum'da Alevler 2 Evi Küle Dönüştürdü
Gazeteci Yılkın Adım Adım Takip Edildi! Yaşadığı Cinsel Tacizi Sosyal Medyada Anlattı Yaşadığı Cinsel Tacizi Sosyal Medyada Anlattı