Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, otel sahibinin eşi, şirketin yönetim kurulu üyesi Emine Ergül, otel sahibinin kızı, şirketin yönetim kurulu üyesi Elif Aras ve otel sahibinin kızı, şirketin yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu Ahmet Demir, Grand Kartal Genel Müdürü, otel sahibinin damadı Emir Aras ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, İtfaiye Müdür Vekili tutuklu Kenan Coşkun, itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar için ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı. Cezalarda indirim uygulanmadı.

Aldıkları ceza nedeniyle tutuksuz yargılanan Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz de tutuklandı.

Tüm kararın okunması 13 dakika sürdü.

KARARLAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Cezaların açıklanması salonda alkışlarla karşılandı. Savcı mütalaada otel sahibinin eşi ve iki kızı için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme onlar için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: AA-DHA