Bolu Girişindeki Uygulamada Araçlar Denetlendi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında denetimlerini devam ettiriyor. Şehrin önemli noktalarından biri olan D-100 Karayolu Karacaağaç Mahallesi mevkiinde ekipler gece saatlerinde denetim yaptı. Şehrin giriş noktası olan bölgede polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren uygulamada 100’e yakın araç denetlendi. Egzoz, alkol, far ve evrakları kontrol edilen araçlardan kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA