Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü Ulaşıma Kapanıyor

Bolu Dağı Tüneli tüpünün uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren ulaşıma kapatılacak.

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü Ulaşıma Kapanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları yarın başlayacak.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatılacak.

İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler.

Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor.

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