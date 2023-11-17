Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Araçlar Ankara yönü D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan tehlikesi nedeniyle kapatıldı. Sürücüler Ankara yönü D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: A.A

Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat! Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat!
TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi
Çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı Çok sayıda kente kuvvetli yağış uyarısı
İYİ Parti'den İBB'ye adaylığını açıkladı: Genel başkanım uygun görürse... İYİ Parti'den İBB'ye adaylığını açıkladı: Genel başkanım uygun görürse...
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları açıklandı: İşte ülkenin en mutlu ili! TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları açıklandı: İşte ülkenin en mutlu ili!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler