Bolu Dağı Geçişi'nde Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Dücze D100 Karayolu Bolu Dağı Geçişi'nde freni patlayan tır, kazaya neden oldu. Tırın çarparak durabildiği otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Bolu Dağı Geçişi'nde Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Bolu Dağı Geçişi Darıyeri Hasanbey Düzce D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, frenlerinin patlaması sonucu beton bariyeri aşan 34 FSY 454 plakalı tır, İstanbul istikametinden Ankara istikametine geçti. Seyir halinde olan 34 JBZ 03 plakalı otomobile çarparak sürükleyen tır daha sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Tırda sıkışan ve ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinin trafiğe kapandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Bolu
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