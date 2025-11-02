Bolu Cezaevi’ndeki Vahşete İlişkin CTE'den Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü H.A’nın açık görüş 4 yaşındaki kızını ağır yaralamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada H.A’nın, eşi kısa süreliğine görüş alanından ayrıldığında çocuğuna ani ve fiziksel şiddet içeren bir davranışta bulunduğu, infaz ve koruma memurlarının olaya anında müdahale ettiği belirtildi. Çocuğun güvenli şekilde babasından alındığı, revirde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

GÖREVLİYİ DE YUMRUKLADI

Müdahale sırasında hükümlü H.A’nın bir görevliye yumruk atarak yaralanmasına neden olduğu, orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği açıklandı. Olay sonrası idari ve adli soruşturmaların başlatıldığı, kamera kayıtları ve personel beyanlarının incelendiği kaydedildi. CTE açıklamasında, “Olay önceden öngörülemeyecek bir durumdur. Ancak görevli personel olaya anında müdahale etmiş, durum kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Ceza infaz kurumlarında güvenlik ve aile görüşlerinin huzurlu geçmesi için tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır” denildi.

Kaynak: AA