Bolu Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Soruşturması Tamamlandı: İşte Tanju Özcan'a Yöneltilen Suçlamalar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar kanununa muhalefetten yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. İddianameden detayları tv100 ekranlarında gazeteci Can Özçelik aktardı. Buna göre Tanju Özcan’a yöneltilen suçlamalar şöyle:

* Marketler olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs

* Ruhsat olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap

* Kurban olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık

* Beton olayı kapsamında icbar suretiyle irtikaba teşebbüs

* Kafe olayı kapsamında rüşvet.

Can Özçelik devamında "İddianamede olayları 6 noktada toplamışlar. Her iddiayı da iddianamede sıralamışlar. Altına da Tanju Özcan'ın savunmasını koymuşlar. Nitelikli de bir iddianame olmuş" dedi.

Kaynak: ANKA