Bolu Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Özel Kalem Müdürü Tutuklandı
Bolu Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklandı. Diğer 11 şüpheli serbest bırakıldı.
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevinden uzaklaştırılmıştı. Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tanju Özcan hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla dava açıldı.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Belediyesi ile belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın yanı sıra belediye iştiraklerinde görevli 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adresleriyle belediyeye ait bazı birimlerde arama yapan ekipler, çeşitli dijital materyallere el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Nihat Yıldız tutuklanırken, diğer 11 kişi serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA