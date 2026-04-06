Bolu Belediyesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme

Geçtiğimiz ay yürütülen ’icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önceki gün jandarma ekipleri belediye binasındaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına alırken, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alınmıştı. Tutal, Ayhan ve Sarıyıldız, dün öğle saatlerinde Bolu Adliyesi’ne sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ ÜZERİNE YENİ KARAR

Savcının karara itirazı üzerine 3 kişi, bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 isim, Bolu Adliyesi’ne götürüldü. Her 3 isim de nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA