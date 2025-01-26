Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye getirildi.

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Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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