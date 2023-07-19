Bölge halkını korkutan dilekçe, Naci Görür'ü kızdırdı: Rüyamda gördüm deprem olacak

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre; 63 yaşında olduğunu söyleyen kişi, rüyasında daha önce 17 Ağustos Depremi ile 30 Ekim 2020 İzmir-Seferihisar depremlerini gördüğünü ve bu depremi de bildirmesinin kendisine tebliğ edildiğini yazdı.