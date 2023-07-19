Bölge halkını korkutan dilekçe, Naci Görür'ü kızdırdı: Rüyamda gördüm deprem olacak
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan bir kişi, 22 Temmuz saat 10.11'de Altınoluk Mahallesi'nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını yazdığı dilekçeyi Edremit Belediyesi'ne gönderdi. Dilekçe bölgede endişe yaratırken Naci Görür'ü ise kızdırdı.
17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümüne günler kala deprem üfürükçüleri bu kez de Balıkesir'in Edremit ilçesinde ortaya çıktı. Edremit'te 22 Temmuz'da deprem olacağını rüyasında gördüğünü söyleyen bir vatandaş belediyeye dilekçe yolladı, ilçe halkı paniğe kapıldı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İtibar edilmemeli" dedi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan bir kişi, 22 Temmuz saat 10.11'de Altınoluk Mahallesi'nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını yazdığı dilekçeyi Edremit Belediyesi'ne gönderdi.
Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre; 63 yaşında olduğunu söyleyen kişi, rüyasında daha önce 17 Ağustos Depremi ile 30 Ekim 2020 İzmir-Seferihisar depremlerini gördüğünü ve bu depremi de bildirmesinin kendisine tebliğ edildiğini yazdı.
İlçede yaşayan vatandaşlar korkuya kapılırken, deprem uzmanları ise bu tür kişi ve iddialara kulak asılmamasını vurguladı.