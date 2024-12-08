Bölge Halkı Şirfoni Diyor! Dondurucu Havada Hasat Başladı, 110 Bin Dönümde Rekor Verim

Yaklaşık 110 bin dönüm alanda üzüm üretimi yapılan Elazığ’da, tescilli Öküzgözü ve Boğazkere üzüm çeşitlerinin yanı sıra Şirfoni, Ağın beyazı, Elazığ kırmızısı, Papazkarası ve Köhnü gibi farklı türler yetiştiriliyor. Ağustos ayında başlayan üzüm hasadı, branda ve sis makineleri gibi yöntemlerle kış koşullarına uyum sağlanarak devam ediyor.

Keban Baraj Gölü kıyısındaki Hoş, Güzelyalı ve Kıraç köylerinde üreticiler, soğuk havadan etkilenmemesi için bağların üzerini mavi ve beyaz brandalarla kaplayarak üzümleri dalında koruyor. Ayrıca zirai don önleyici sis makineleriyle gece buzlanmaya karşı önlem alınıyor.