Bölge Halkı Şirfoni Diyor! Dondurucu Havada Hasat Başladı, 110 Bin Dönümde Rekor Verim
Elazığ’da üzüm üreticileri, soğuk hava ve kar yağışına rağmen bağlarında hasada devam ediyor. Bölgede geç olgunlaşan üzümler, üzerlerine branda örtülerek korunuyor ve dalında muhafaza edilerek hasat süresi ocak ayına kadar uzatılıyor.
Kaynak: AA
Yaklaşık 110 bin dönüm alanda üzüm üretimi yapılan Elazığ’da, tescilli Öküzgözü ve Boğazkere üzüm çeşitlerinin yanı sıra Şirfoni, Ağın beyazı, Elazığ kırmızısı, Papazkarası ve Köhnü gibi farklı türler yetiştiriliyor. Ağustos ayında başlayan üzüm hasadı, branda ve sis makineleri gibi yöntemlerle kış koşullarına uyum sağlanarak devam ediyor.
Keban Baraj Gölü kıyısındaki Hoş, Güzelyalı ve Kıraç köylerinde üreticiler, soğuk havadan etkilenmemesi için bağların üzerini mavi ve beyaz brandalarla kaplayarak üzümleri dalında koruyor. Ayrıca zirai don önleyici sis makineleriyle gece buzlanmaya karşı önlem alınıyor.
"KAR YAĞIŞINA RAĞMEN ÜZÜM HASADI SÜRÜYOR"
Üzüm üreticisi Özel Çetin, hasadın ağustos ayının sonunda başladığını ve bağların bir kısmını branda ile koruyarak kış aylarına kadar sürdürdüklerini söyledi. Yaklaşık 200 dönüm arazide üzüm yetiştiren Çetin, üzümleri hem iç piyasaya hem de Romanya gibi yurtdışı pazarlarına gönderdiklerini belirtti.
Çetin, kış koşullarının bu yıl erken geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Şu anda dalında 100 ton üzümümüz var. Ürünlerimizi korumak için gereken tüm önlemleri aldık. Allah’a şükür, kar yağışı ve soğuğa rağmen hasadımız sürüyor. Ocak ayına kadar hasadı devam ettirerek sezonu tamamlamayı hedefliyoruz."
"GECELERİ SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA 7 DERECEYİ BULUYOR"
Bir diğer üretici Beytullah Efe ise Elazığ’ın iklim koşulları nedeniyle üzüm hasadının Türkiye’de en geç tamamlandığı şehirlerden biri olduğunu vurguladı.
"Etrafımız tamamen karla kaplı olsa da bağlarımızı branda ve sis makineleriyle koruyoruz. Geceleri sıcaklık sıfırın altına düşüyor, ancak aldığımız önlemlerle üzümleri dalında muhafaza ederek hasadı sürdürebiliyoruz. Üzüm talebi oldukça yüksek. Romanya ve Ukrayna’ya ihracat yapıyoruz." diye konuştu.
Efe, özellikle Ağın beyazı gibi kışa dayanıklı üzüm çeşitlerinde hasadın sürdüğünü ve hedeflerinin hasadı ocak ayına kadar uzatmak olduğunu belirtti.