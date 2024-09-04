Bölge Halkı Kırmızı Altın Diyor: Hasat Başladı Yüzler Gülüyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "kırmızı altın" olarak bilinen kırmızı biberin hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 26 bin 500 dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimden 53 bin ton rekolte bekleniyor.
Hasat sürecinde, 8 bin tarım işçisi yoğun mesai harcayarak biberleri özenle temizleyip, pul bibere dönüştürüyor. Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan bu iki aylık süreç, aynı zamanda binlerce kişiye de istihdam imkanı sunuyor.
İslahiye, Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bir bölge olarak öne çıkıyor. Tarlalarda başlayan hasat, fabrikalarda devam ederek, biberlerin çöplerinden arındırılması ve kurutulmasıyla son buluyor. İlçedeki 20 tesis, pul biber üretimi için adeta birer merkez haline gelmiş durumda. Hem merkezde hem de kırsal mahallelerde kurulan çöp çekme alanlarında çalışan tarım işçileri, bu yoğun tempoda aile ekonomilerine de önemli bir destek sağlıyor.
Biber işleme tesisi sahiplerinden Ökkeş Köse, bölgenin tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, hasadı yapılan biberlerin büyük bir titizlikle işlendiğini belirtti. Köse, "Ürünlerimiz, iç piyasanın yanı sıra İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor" dedi.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise kırmızı biber hasadının sadece ilçe ekonomisine değil, binlerce kişiye de geçici istihdam sağladığını vurguladı. Köse, "Biberin hasadıyla başlayan süreçte, binlerce işçi biberlerin temizlenmesi ve pul bibere dönüştürülmesi için çalışıyor. Bu, bölgemiz için büyük bir ekonomik katkı ve kaliteli biber üretimini de beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.