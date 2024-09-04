Bölge Halkı Kırmızı Altın Diyor: Hasat Başladı Yüzler Gülüyor

Biber işleme tesisi sahiplerinden Ökkeş Köse, bölgenin tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, hasadı yapılan biberlerin büyük bir titizlikle işlendiğini belirtti. Köse, "Ürünlerimiz, iç piyasanın yanı sıra İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise kırmızı biber hasadının sadece ilçe ekonomisine değil, binlerce kişiye de geçici istihdam sağladığını vurguladı. Köse, "Biberin hasadıyla başlayan süreçte, binlerce işçi biberlerin temizlenmesi ve pul bibere dönüştürülmesi için çalışıyor. Bu, bölgemiz için büyük bir ekonomik katkı ve kaliteli biber üretimini de beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.