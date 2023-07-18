Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı: O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Zeytinburnu’nda annesi ile sokakta yürüdüğü esnada boğazına şeker takılan çocuğu, esnafın soğukkanlılığı kurtardı. Esnafın çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde saat 15.20’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde oturan Fethi Ahmet Murat, telefonuna bakarken dışarıdan bağırış seslerini duydu.

Çocuğunun boğazına şeker kaçan anne, kendisinden yardım istedi. Annenin yaşadığı telaş karşısında soğukkanlılığını koruyan Fethi Ahmet Murat, çocuğu kucaklayarak eliyle sırtına vurdu.

Murat’ın müdahalesiyle çocuğun boğazına takılan şeker yere düştü. Yaptığı müdahalede başarılı olan Fethi Ahmet Murat, yaşadıklarını anlattı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Esnaf Fethi Ahmet Murat, “Sosyal medyada gezdiğim esnada bir kadın koşarak dükkana girdi. Çocuğumun boğazına şeker kaçtı dedi. Ben koşarak çocuğun yanına gittim, sırtına vurdum, şekeri çıkardı. Çocuğun ölmesine az kalmıştı. Elimde can çekişiyordu. Şekeri çıkardığında rahatladı. Çocuğa herhangi bir şey olmadı. Herhangi bir ilk yardım eğitim almadım. Videosunu seyretmiştim o aklımda kalmış. Benim çocuğumda olabilirdi, fark etmiyor. Başka bir insan da benim çocuğumu kurtarabilirdi. Çocuğu kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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