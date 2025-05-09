Boğazına Şeker Kaçan Öğrenciyi Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Sivas’ta bir ilkokul öğrencisinin boğazına şeker kaçtı, nefes alamayan öğrenci ölümden döndü. Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Cevdet Eser, Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı.

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Sivas’ta Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu’nda yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. 2. sınıf özel eğitim öğrencisi E.K’nın boğazına teneffüs sırasında yediği şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken küçük öğrenci kendini okul koridoruna zor attı.

Koridorda durumun fark edilmesiyle birlikte nöbetçi öğretmen Cevdet Eser hızla müdahale etti. Öğrenciye Heimlich manevrası uygulayan Eser, şekeri boğazından çıkartarak olası bir faciayı önledi.

Hayat kurtaran müdahale okulun güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğretmenin refleksi ve soğukkanlılığı hem okul yönetiminden hem de sosyal medyada takdir topladı.

Kaynak: DHA-İHA

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