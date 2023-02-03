Boğaziçili öğrencilerin davası: Öğrencilerimizin arkasında ve hukuksuzluğun karşısındayız

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci’yi “kayyum” olarak nitelendiren akademisyen ve öğrencilerin eylemleri nedeniyle açılan davalar görülmeye devam ediliyor.

ÖĞRENCİLERE HAPİS CEZASI İSTEDİ

Naci İnci'nin makam arabasının çıkışının engellenmesi iddiasıyla 14 öğrencinin yargılandığı davada öğrenciler hakkında 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapis istendi. 14 Boğaziçili öğrenciyle ilgili mütalaasını açıklayan savcı, Ersin Berke Gök’ün 27,5 yıla, E.K.’nin 25 yıl 10 aya kadar ve 12 öğrencinin 23,5 yıla kadar hapsini istedi. 12 öğrenciye ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘direnme’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamaları yöneltildi. Savcının 25 yıla kadar hapis istediği 14 Boğaziçilinin yargılandığı araba davasının karar duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor.

Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da takip ediyor.

SALON BOŞALTILDI

Duruşmada öğrencilerin avukatları usule ilişkin itirazlarını sundu, "Onlar giderilmeden esasa ilişkin savunma yapmayacaklarını" söyledi. Hakim, avukatların talebini reddetti ve seyircilerden tepki geldi salonun boşaltılmasına karar verdi.

Yine savunma avukatlarından birisini usule ilişkim eksikliklerin giderilmesi konusunda ısrar ettiği için dışarı çıkarılmasına karar verdi.

Salona polislerin girdiği ve duruşmayı takip edenleri dışarı çıkartmaya çalıştığı belirtildi.

Davanın avukatlarından Nimet Acar, Gerçek Gündem’e konuştu. Acar, duruşma salonuna çevik kuvvetin girdiğini belirterek, “Usule ilişkin itirazlarımızı sunduk onlar giderilmeden esasa ilişkin savunma yapmayacağımızı söyledik. Hakim reddetti. Seyircilerden tepki geldi salonun boşaltılmasına karar verdi. Yine savunma avukatlarından birisini usule ilişkin eksikliklerin giderilmesi konusunda ısrar ettiği için dışarı çıkarılmasına karar verdi” ifadelerini kullandı.

“BOĞAZİÇİ AYAKTA KAL”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri, aileleri ve mezunları adına Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Bizler akademisyenler, mezunlar, aileler, öğrenciler olarak 14 öğrencimizin arkasında ve hukuksuzluğun karşısındayız. Öğrencilerimize dokunma, hukuksuzluğun karşısındayız. Mücadelemizden vazgeçmiyoruz, Boğaziçi ayakta kal” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem