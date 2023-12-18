Boğaziçi yönetiminden bilime saldırı: Bize hiçbir laboratuvar ekipmanını koyacak yer bile vermediler

Boğaziçi Üniversitesi’nin “kayyum” olarak nitelendirilen yönetimi, 12 Aralık’ta laboratuvarlar eşyalarının çöp poşetlerine doldurularak boşaltıldığıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yayımladı. Ancak akademisyenler, laboratuvar aletlerinin ve eşyalarının çöp poşetlerine doldurma işinin temizlik işçileri tarafından yapıldığını söylüyor.

Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Araştırma Merkezi’nin (TETAM) 3 bin metrekareden 45 metrekarelik bir alana taşındığını söyleyen Prof. Dr. Tuna Tuğcu, “45 metrekarelik yere henüz hiçbir şey götürmedik. Neyi götürelim ki? Orayı öğrencilerin çalışması ve merkez müdürü ile proje yürütücüsü için iki ofis amacıyla vermişler. Bize hiçbir laboratuvar ekipmanını koyacak yer vermediler. Yani ‘tüm laboratuvarları yok etmemizi’ istiyorlar” dedi.

PROF. DR. TUNA TUĞCU: 8 KASIM’DA ALINAN KARARI BİZE TEBLİĞ ETMEK İÇİN NEDEN 16 KASIM SAAT 19.33’E KADAR BEKLENDİ?

Araştırma merkezi olan TETAM’ın üst iki katın boşaltılması kararı 8 Kasım’da alındı ancak bu karar akademisyenlere 16 Kasım saat 19.33’te bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, bu bildirimin kendilerine EBYS üzerinden yapıldığını söyledi. Ancak hocalara EBYS üzerinden yılda sadece birkaç kez yazı geliyor.

Tuğcu, “Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS) bir yazı geldiğinde otomatik olarak bir e-postayla bildirim gelir ve bunun üzerine EBYS'ye gireriz. Bu sefer özellikle EBYS'den yazı gönderilirken bildirim gönderilmemesi işaretlenmiş ki görmeyelim. Yani görmememiz için özel çaba sarf edilmiş. Ayrıca yazı tüm hocalara gönderilmeliydi ancak sadece Cem Ersoy ve Günhan Dündar'a gönderilmiş” dedi.

Yazının mesaiden sonra yani 19.33’te gönderildiğine bir kez daha dikkat çeken Tuğcu, bunun yapılmasının nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Akşam mesaiden sonra kim EBYS'ye bakar? Hepimizin dersleri, toplantıları var. Bazı üyeler yurt dışında. Cuma günü her şeyi iptal edip Kandilli Kampüsü’ne gidip (Avrupa yakasından Asya yakasına) o kadar eşyayı taşımamız gerek. Nasıl o kadar eşyayı taşıyacağız, nereye taşıyacağız? Eğer o kadar acele bir durum varsa 8 Kasım'da alınan kararı bize tebliğ etmek için neden 16 Kasım 19.33'e kadar beklenip 17 Kasım saat 17.00’ye kadar taşımamız şart koşulmuş? Açıkça eşyalarımızı toplamamız istenmiş.”

'BİZE AİT MAKİNELERİ ALMAMIZ NEDEN ENGELLENDİ?'

Tuğcu, rektörlüğün kararına uyup binayı boşaltmaya gittiklerinde ise engellenmeye çalışıldığını söyledi:

“Rektörlük sonuçta kalan katları da kütüphaneye verip bize boşaltın dedi. Biz de boşaltmaya gittik. Sistem odasında değerli sunucularımız var. Bunlar bugüne kadar farklı projelerden almış olduğumuz sistemler. İçlerinde çok önemli verilerimiz var. Ayrıca şu anda öğrencilerimizin simülasyonları da çalışıyor. Kime ait, bize mi rektörlüğe mi? Rektörlük dünkü açıklamasında net şekilde "sunucu bilgisayar odasına ve laboratuvar alanlarına hiçbir şekilde müdahale edilememiştir" diye özellikle belirttiğine göre bize ait. Kendilerine ait yerlere müdahale edip etmemeleri o yazının konusu değil.”

“Peki o zaman biz sunucuları söktükten sonra bizi neden engelledi? O sunucular içinde şu anda öğrencilerin tez çalışmalarındaki simülasyonları yaptıkları makineler vardı. Şu anda sökülmüş vaziyette. Öğrenciler dönem sonunda tez savunmalarını yetiştirmeye çalışıyor ve sunucuları ne zaman alacağımız belli değil. Bize ait makineleri almamız neden engellendi? En ufak bir açıklama yok.”

'BİZİ ÇALIŞAMAZ, ARAŞTIRMA YAPAMAZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR Kİ PES EDİP ÜNİVERSİTEYİ TERK EDELİM'

Rektörlüğün proje bütçesine de el koymaya çalıştığını söyleyen Tuğcu, “Bizi çalışamaz, araştırma yapamaz hale getirmeye uğraşıyorlar ki pes edip üniversiteyi terk edelim. Naci İnci bunca yıldır bizi nasıl tanıyamamış şaşıyorum. Ama bu noktada asıl görev Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) Başkanı İbrahim Şenel'de” dedi.

SBB Başkanı Şenel’in derhal bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirten Tuğcu, “İbrahim Bey'den oturduğu koltuğa yaraşır bir hareket bekliyoruz. Naci İnci'nin tüm SBB proje yürütücülerini değiştirip projelere ve bütçelere el koyacak. İbrahim Bey TAM Projesi için ses çıkarmazsa diğerleri için de susmak zorunda” diye konuştu.

PROJENİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ NEDEN CEM ERSOY’DAN ALINIP MEHMET TURAN’A VERİLDİ?

Cem Ersoy’un TAM Projesi yürütücülüğünden alınması kararı 29 Kasım’da bildirildi ancak aynı gün alınan laboratuvarların diğer iki katının boşaltılması kararı ise 5 Aralık’ta tebliğ edildi. 29 Kasım tarihli yazıda, “Cem Ersoy artık TETAM yönetim kurulu üyesi olmadığı için proje yürütücülüğü Mehmet Turan'a verilmiştir” denildi.

TAM Projesi’nin yürütücülüğünden alınan Cem Ersoy’un yerine ise Mehmet Turan getirildi. Ancak Mehmet Turan ne TETAM üyesi ne de TAM Projesi’nin üyesi. Yani Mehmet Turan TETAM üyesi değil ancak yönetim kurulu üyesi yapıldı. Aynı zamanda Mehmet Turan TAM projesinde de yer almıyor ama projenin yürütücüsü yapıldı.

MEHMET TURAN KİM?

Mehmet Turan, eski Sanayi Bakanı Varank'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde "Boğaziçi'nde akademik faşizm yapılıyor" demesine neden olan kişiydi. Turan hem Varank'ın hem de Mehmet Fatih Kacır'ın uzaktan akrabası.

İddialara göre, Mehmet Turan’dan davranışları nedeniyle tüm hocalar ondan şikayetçi. Öğrencilere de kötü davrandığı iddia edilen Turan, Biyomedikal'e hoca olmak için başvurduğunda kabul edilmedi.

Ayrıca Mehmet Turan’ın, İsviçre'de doktora yaparken iki kadın öğrenciye ve bir sekretere cinsel tacizde bulunduğu da iddialar arasında.

Turan, üniversitede ilk dönem hiç ders vermedi. Ders vermesi için Bilgisayar Mühendisliği'nin en basit dersi olan Programlamaya Giriş dersini vermesi istendiğinde ise "Benim formasyonum bu dersi vermeye uygun değil" dedi.

Ancak tüm bunlara rağmen Naci İnci, Turan’ı Bilgisayar Mühendisliği'ne, bölümün tüm karşı çıkmasına rağmen, kişiye özel ilanla hoca olarak atadı. Atama nedeniyle akademisyenlerin açtığı davalar ise hala devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem