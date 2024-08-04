Boğaziçi Üniversitesi'nde İş Cinayeti! İnşaat İşçisi Devrilen Kamyonun Altında Kaldı

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te bir işçi, kum dökerken devrilen kamyonun altında kalarak öldü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin aktardığına göre, saat 12.00 sularında kampüsün B kapı girişinde kum döken bir kamyonun dorsesi yan yattı.

44 yaşındaki Abdülkadir Doğan, kum dökümü yapan kamyonun devrilen dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

ÖĞRENCİLERDEN EYLEM ÇAĞRISI

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bugün (4 Ağustos) saat 12.15'e Boğaziçi Üniversitesi kuzey kampüsündeki yemekhaneye eylem çağrısı yaptı.