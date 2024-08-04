Boğaziçi Üniversitesi'nde İş Cinayeti! İnşaat İşçisi Devrilen Kamyonun Altında Kaldı
Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki yurt inşaatında iş cinayeti yaşandı. 44 yaşındaki Abdülkadir Doğan, kum dökümü yapan kamyonun devrilen dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te bir işçi, kum dökerken devrilen kamyonun altında kalarak öldü.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin aktardığına göre, saat 12.00 sularında kampüsün B kapı girişinde kum döken bir kamyonun dorsesi yan yattı.
44 yaşındaki Abdülkadir Doğan, kum dökümü yapan kamyonun devrilen dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
ÖĞRENCİLERDEN EYLEM ÇAĞRISI
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bugün (4 Ağustos) saat 12.15'e Boğaziçi Üniversitesi kuzey kampüsündeki yemekhaneye eylem çağrısı yaptı.
Kampüsümüzdeki iş cinayeti kabul edilemez!— MFT Boğaziçi (@MFT_bogazici) August 3, 2024
Kayyum keyfiyetiyle yaratılan yurt sorunu ve aceleyle alınan kararlar öğrencileri mağdur ederken göz ardı edilen önlemler şimdi iş kazalarına sebep oluyor.
Hesap sormak için Pazar günü 12.15'te Kuzey yemekhane önünde buluşuyoruz 🚩 pic.twitter.com/bhUI1Ywonc