Boğaziçi Üniversitesi'nde Bir Skandal Daha! Atanmışlar, Seçilmişleri Görevden Aldı

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektör Naci İnci yönetimi altında maruz bırakıldığı baskı ve sansür, devam ediyor. Bu kez de Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK), bazı üyelerinin görevlerinin askıya alındığını duyurdu.

ÖTK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel kurul günü sabahında rektörlüğün seçilmiş ÖTK temsilcilerine soruşturma açması haberiyle uyandık. Çeşitli fakülte sekreterlikleriyle iletişime geçişimizin ardından soruşturmanın çoğunun bölümlerindeki paraşütlere karşı boykot çağrısı yapan temsilcilere açıldığını öğrendik."

Bazı ÖTK üyeleri de kendilerine gelen e-postayı paylaştı. e-posta'da rektörlük tarafından üyeliklerin askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem