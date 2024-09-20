Bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların açılması ve kapatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı. Yine Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü' kuruldu.

Aynı kararla diğer üniversitelerde açılan ve kapatılan birimler şu şekilde: