Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü Kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı. Yerine Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü kuruldu. Karar Resmi Gazate'de yayımlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü Kapatıldı

Bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların açılması ve kapatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı. Yine Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü' kuruldu.

Aynı kararla diğer üniversitelerde açılan ve kapatılan birimler şu şekilde:

Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü Kapatıldı - Resim : 1

Resmi Gazete'de Yayımlandı: 16 İlin Valisi Değişti!Resmi Gazete'de Yayımlandı: 16 İlin Valisi Değişti!Güncel

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Boğaziçi Üniversitesi
Nasıl Öldürüldüğü Belli Oldu! Narin’in Adli Tıp Raporundan Kahreden Detaylar Narin’in Adli Tıp Raporundan Kahreden Detaylar
Tapuda Büyük Yenilik! Tapuda Bir Dönem Resmen Tarih Oluyor Tapuda Büyük Yenilik! Tapuda Bir Dönem Resmen Tarih Oluyor
Beyoğlu Belediyesi'ne Kaymakamlıktan Engel! Belediye Yöneticilerinin, Kaymakamlık Binasına Girişleri Yasaklandı! Beyoğlu Belediyesi'ne Kaymakamlık Engeli!
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı