Boğaz'da Korku Dolu Anlar! Kano ile Tekne Çarpıştı, 4 Kişi Denize Düştü!

İstanbul Boğazı’nda kano ile teknenin çarpışması sonucu 4 kişi denize düştü. Deniz polisi zamanla mücadele ederek kazazedeleri sudan çıkardı.

Boğaz'da Korku Dolu Anlar! Kano ile Tekne Çarpıştı, 4 Kişi Denize Düştü!
İstanbul Boğazı’nda Beykoz açıklarında meydana gelen kazada, içinde 4 kişinin bulunduğu kano bir tekneyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü.

İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen deniz polisi, sudaki kişileri kısa sürede kurtardı. Şans eseri ölüm ya da ağır yaralanma yaşanmazken, kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı
