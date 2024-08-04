Bodrum'un Yeni Kabusu! Esnaf Mağdur, Tatilciler Canından Bezdi

Nüfusu her geçen gün artan Bodrum'da mevcut trafo ve alt yapı ilçenin elektrik yükünü kaldıramaz hale geldi. Özellikle Gündoğan, Turgutreis, Gümbet, Yalıkavak ve Bodrum Merkez'de yaşanan ve saatlerce süren elektrik kesintileri ilçedeki vatandaşları usandırdı.

ELEKTRONİK CİHAZLAR BOZULUYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Bodrum'da mevcut yükü kaldıramadığı için trafoda sürekli meydana gelen patlama ve yanma elektrik kesintilerine neden oluyor.

Çok sayıda Bodrum sakini ise kesintiler nedeniyle beyaz eşya ve elektronik cihazlarının bozulduğunu ifade etti. Gündoğan'da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olan bir Bodrum sakini, "Dakikada bir kesiliyor, günde 3-4 defa kesiliyor. Yazık günah değil mi bize. Buzdolabı-elektronik eşyalar hepsi bozuluyor" dedi.

ESNAF DA MAĞDUR

Restoran ve gıda işi yapanlar esnaf da mağduriyetlerini dile getirerek, ilgili kurumların bir an önce önlem almasını istedi. Saatler süren elektrik kesintileri nedeniyle sürekli bozulan etlerini atmak zorunda kalan esnaf ekonomik açıdan yıprandığını ifade etti. Bir kasap "Devamlı kesiliyor, dün sekiz saate kadar hiç gelmedi. Dünya kadar etimiz var, mal var orada. Bütün esnaf rahatsız" dedi.

Bir döner dükkanı işletmecisi ise "Turizm bölgesinde böyle bir şey olması hiç normal değil yani tam iş yapacağız davlumbaz duruyor, duman çekmiyor" ifadelerini kullandı.

Yiyecekleri bozulan ve müşterilerini bekletmek zorunda kalan bir diğer restoran sahibi de "Evde aynı işyerinde aynı. Evde difrizimiz var her şeyimiz bozuluyor, dolaplarımız bozuluyor. 2-3 gün gelmeyince etler-sebzeler her şey bozuluyor" diye konuştu.