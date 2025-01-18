Bodrum’un Can Suyu Barajda Sevindiren Doluluk, Yüzde 50'yi Buldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 32'ye yükselirken Geyik Barajı'nda da seviye yüzde 50'ye yükseldi. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Her iki barajdaki su seviyesinin geçtiğimiz yılın hafif üzerine çıkması neticesinde yaz aylarının ortalarına kadar bir rahatlama yaşayacağımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.

Bodrum’un Can Suyu Barajda Sevindiren Doluluk, Yüzde 50'yi Buldu

Son yağışlarının ardından Bodrum’da metrekareye 271 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 10 civarlarından yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda yüzde 14 seviyelerinden yüzde 50'ye yükseldi.

Bodrum’un Can Suyu Barajda Sevindiren Doluluk, Yüzde 50'yi Buldu - Resim : 1

“BARAJLARDA CİDDİ ARTIŞLAR YAŞANDI”

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son yağışlara ilişkin şunları söyledi: Ülkemizde 2024 yılının başından beri yağışlarda yüzde 16'lık bir azalma söz konusu. Bu bölge daha fazla kuraklık etkisi altındaydı. Aralık ayında durum tersine döndü. Muğla 315 milimetrelik yağışla yüzde 85'lik bir mevsim normallerine göre artış yaşadı. Buysa ülkenin toplamda 1 yılda aldığı yağışın yarısına tekabül etmektedir. Sevindirici olan şu ki, Bodrum bölgesini besleyen barajlarda ciddi artışlar yaşandı.

Bodrum’un Can Suyu Barajda Sevindiren Doluluk, Yüzde 50'yi Buldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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