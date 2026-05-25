Bodrum'daki Vahşetin Gerekçeli Kararı Açıklandı: Rus Anne ve Kızını Katleden Eski Eş, Cinayet Sonrasını Bile Planlamış!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2023 yılı Kasım ayında Tavşanburnu mevkiindeki bir uçurumda emlakçılık yapan Irina Dvizova (42) ve kızı Dayana Dvizova'nın (15) cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili davada hukuki süreç tamamlandı.

Cinayetin ardından yurt dışına kaçan, Interpol takibiyle Prag-Münih otobüsünde yakalanıp Şubat 2026'da Türkiye'ye iade edilen eski eş Andrej Kuslevic hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. Karar, cinayetin ne kadar soğukkanlılıkla ve profesyonelce planlandığını gözler önüne serdi.

'ARACI BANA KENDİ VERDİ' YALANINI PTS VE KAN İZLERİ ÇÜRÜTTÜ

Sanık Andrej Kuslevic savunmasında, maktul Irina ile aralarında sorun olmadığını, Bodrum'a tekrar gelmek üzere kendi aracını orada bıraktığını ve Ankara'ya gitmek için Irina'nın aracını onun rızasıyla aldığını iddia etti. Ancak mahkeme, maktulün sanık hakkında daha önce defalarca uzaklaştırma kararı aldığını hatırlatarak aralarındaki derin husumete dikkat çekti.

Kamera ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen mahkeme, Kuslevic'in cinayet günü 5 yaşındaki küçük oğlunu bir otelde tek başına bırakıp maktulün aracıyla cesetlerin atıldığı uçuruma gittiğini saptadı.

Gece yarısı cesetleri uçuruma atan sanığın, sabah saat 06.00'da yaya olarak taksi durağına gittiği, sahte plaka taktığı kendi aracını sakladığı yerden alıp otele döndüğü ve ardından maktulün kan gölüne dönen aracıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na doğru yola çıktığı belirlendi.

Havalimanında terk edilen araçta yapılan kriminal incelemede, maktullere ait yoğun kan izleri bulunurken, sanık bu kan izlerine yönelik hiçbir mantıklı açıklama getiremedi.

AYNI GÜNE İKİ FARKLI ÜLKEYE BİLET

Mahkemenin gerekçeli kararında, cinayetin anlık bir öfkeyle değil, tamamen "tasarlanarak" işlendiği şu çarpıcı ifadelerle ortaya konuldu:

"Sanığın Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra aracına sahte plaka takması, doğrudan Bodrum'a gelerek maktullerin evinin çevresinde pusuya yatması ve eylemden sonra yakalanmamak için maktullerin aracını kullanması baştan itibaren öldürme kastıyla hareket ettiğini göstermektedir. Bodrum'a geldikten sonra ruhi sükunete ulaşması için makul bir süre geçmesine rağmen eylem kararlılığından vazgeçmemiş, sebat göstermiştir.

Eylemden sonra delilleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik davranışlar sergilemiş ve yakalanmamak adına aynı tarihli iki farklı ülkeye uçak bileti alarak yalnızca öldürme fiilini değil, eylemden sonraki kaçış sürecini de planlamıştır. Bu doğrultuda tasarlama suçu sübuta ermiştir."

Bu gerekçelerle indirim maddelerini uygulamayan mahkeme heyeti, Kuslevic'in cezasını iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak kararlaştırdı.

Kaynak: İHA