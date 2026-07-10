Bodrum'da Makilik Alanda Yangın: Ekipler Seferber Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Bodrum'a bağlı Dereköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

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